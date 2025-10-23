NAUTANWA:पालिका अध्यक्ष ने छठ घाटों पर किया व्यवस्थाओं का निरीक्षण

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: दीपावली पर्व के समापन के बाद नगर के छठ घाटों पर छठ व्रतियों का पहुंचना शुरू हो गया है। छठ पर्व को लेकर नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने नगर के तीनों प्रमुख छठ घाटों — डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क स्थित घाट, भुंडी छठ घाट और दोमुहान छठ घाट — पर पहुंचकर साफ-सफाई, लाइटिंग व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया कि सभी घाटों पर सफाई कार्य, लाइट व्यवस्था और प्रतिमा स्थापना का कार्य समय से पूरा किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि, “नगर पालिका द्वारा तीनों घाटों पर साफ-सफाई, लाइटिंग, प्रतिमा स्थापना व प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की जा रही है। घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी प्राथमिकता है।”

इस दौरान सभासद अनिल जायसवाल, राकेश जायसवाल, अभय कुमार, राहुल दूबे, दीपू प्रजापति, गोविंद प्रसाद, प्रमोद पाठक, रवि त्रिपाठी, सुरेश प्रसाद, मजीद, राधेश्याम, विनोद कुमार, सफीक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट