The Secret of Devkali: फिल्म 'द सीक्रेट ऑफ देवकाली' को लेकर नीरज चौहान ने दिया बड़ा बयान, कहा-उसे लिखना आसान नहीं था...

The Secret of Devkali: चौहान प्रोडक्शन में बनी और प्रिंस चौहान द्वारा निर्मित फिल्म ‘द सीक्रेट ऑफ देवकाली’ (The Secret of Devkali) की शूटिंग मथुरा और गोकुल की पवन भूमि पर की गई है। जब अभिनेता और निर्माता नीरज चौहान ने मुझे इस फिल्म की कहानी सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए।

आपको बता दें, इस फिल्म को सीन दर सीन बनाना और फिर नीरज चौहान के विज़न को विजुअलाइज़ करना और उसे लिखना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने हर समय मुझे एक-एक सीन समझा दिया।

सुधार करने में मदद मिली और साथ ही हम बैठकर डायलॉग्स पर भी चर्चा करते थे, जिसकी वजह से आपको इस फिल्म के डायलॉग्स और स्क्रीनप्ले में कुछ अलग देखने को मिलेगा। इस फिल्म को लिखते समय मैंने केवल भगवान कृष्ण को ही ध्यान में रखा, उन्होंने ही मुझे इस फिल्म को लिखने के लिए प्रेरित किया।

इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम अपनी मातृभूमि भारत का सम्मान क्यों करते हैं। इस फिल्म को देखकर आपको अनुभव होगा कि पुराने लोग हमेशा अपने रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए क्यों कहते थे। पृथ्वी की पूजा क्यों की जाती है?

इस फिल्म में मथुरा और गोकुल की गलियों में छोड़ी गई कई ऐसी दिलचस्प कहानियां थीं जिन्हें जानकर आप रोमांचित हो जाएंगे। इस बड़े प्रोजेक्ट वाली फिल्म की शूटिंग करना कोई आसान काम नहीं है। हर दिन शूटिंग शुरू होती थी और कई बार तो काफी मुश्किलों के बाद दिन के अंत तक ऐसा लगता था कि शूटिंग पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि अगर भगवान आपके साथ हैं तो काम जरूर पूरा होता है।

हम सभी यूनिट सदस्यों ने यही दृढ़ संकल्प किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम यह करके रहेंगे। पूरी यूनिट के दृढ़ संकल्प के कारण हमने यह उपलब्धि हासिल की। इस फिल्म में संजय मिश्रा, महेश मांजरेकर, जरीना वहाब और प्रशांत नारायण जैसे बड़े दिग्गज कलाकारों ने अपना योगदान दिया है और इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी फिल्म बनाने में मदद की है. मुझे न केवल इस फिल्म को लिखने का मौका मिला बल्कि मैंने इसे इसके निर्देशक टीम में शामिल करके योगदान भी दिया, जिसके लिए मैं अभिनेता नीरज चौहान का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा और मुझ पर भरोसा किया।