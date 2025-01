Shocking video: छोटे बच्चे की दांतों की मजबूती ने किया सबको हैरान, 1 या 2 नहीं बल्कि 7 ईंटे उठाये नजर आया लड़का

Boy Showed The Strength Of His Teeth: हमारे चेहरे की खूबसूरती सिर्फ हमारी आंखें या होंठ ही बयां नहीं करते बल्कि चेहरे और मुस्कान को सुंदर बनाते हैं हमारे चमचमाते मोती जैसे दांत। हर किसी की चाहत होती है कि उसके दांत लंबी उम्र तक मजबूत और चमकदार बने रहें। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें लड़के ने अपने दांतों से ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा।

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक जगह पर कुछ ईंटों को सजाकर एक के ऊपर एक रखा हुआ है। बीच में ईंट ऐसे रखा गया है कि उसमें थोड़ा स्पेस बन सके। इसके बाद एक लड़का खुद को पूरा तैयार करके ईंट के पास जाता है और अपने दांत से सबसे नीचे वाले ईंट को एक तरफ से पकड़ता है। इसके बाद वो लड़का जो कारनामा करता है, वो हर किसी को हैरान कर देगा।



लड़का अपने दातों से ईंट को पकड़े हुए उठा लेता है और सभी ईंट जो उस ईंट के ऊपर रखे हुए थे, उसमें से एक भी ईंट नीचे नहीं गिरता है। वीडियो में बच्चे के दांतों की मजबूती देख लोग हैरत में पड़ गए हैं। शायद ही किसी को उम्मीद होगी कि एक छोटा लड़का दांतों से कुछ ऐसा भी कर सकता है। बच्चे के इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @fun_factorss नाम के यूजर ने शेयर किया है।