भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है महामुकाबला, 8 दिनों बाद दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत

Women T20 World Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच देखने के लिए फैंस हमेशा उत्साहित रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा दुनियाभर के लोगों को दोनों देशों के बीच हुए मुकाबले पर नजर रहती है। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच भिडंत होने जा रही है।इस बार महिला टीमों के बीच ये भिडंत होगी।

दरअसल, साउथ अफ्रीका में आईसीसी महिला टी20 विश्वकप का (Women T20 World Cup) आयोजन 10 फरवरी से होने जा रहा है। इसके लिए टीम इंडिया वहां पहुंच भी गई है। टीम इंडिया को अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान से खेलना है। यह मुकाबला 12 फरवरी को कैपटाउन में रात 10 बजकर 30 मिनट पर खेला जाएगा।

A week to go until the first match of the ICC Women's #T20WorldCup 2023 🤩

Here's everything you need to know about the tournament 👇https://t.co/8kxJxXhjiX

— ICC (@ICC) February 3, 2023