देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है, समावेशी विकास को करता है सुनिश्चित : पीएम मोदी

Union Budget 2024 : मोदी सरकार (Modi Government) के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट 2024 केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में बजट पेश कर दिया है। इस बजट प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के लिए है। उन्होंने कहा कि ये बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।

The #BudgetForViksitBharat ensures inclusive growth, benefiting every segment of society and paving the way for a developed India.https://t.co/QwbVumz8YG

