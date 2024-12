यह यात्रा निसंदेह विभिन्न क्षेत्रों में भारत-कुवैत दोस्ती को मजबूत करेगी...कुवैत पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने कहा

PM Modi Kuwait visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत दौरे पर पहुंचे हैं। वहां के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं, कुवैत पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने कुवैत सिटी में भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। हाथों में तिरंगा थामे भारतीय मूल के लोगों का उत्साह भी इस दौरान देखने लायक रहा। प्रधानमंत्री से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बेहद खुश दिखाई दिए।

वहीं, इस दौरान, एक भारतीय प्रवासी महिला ने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए खुश हैं। वह एक दूरदर्शी नेता हैं। वहीं, प्रवासी भारतीय समुदाय के एक और सदस्य ने कहा, सभी भारतीय नागरिक कुवैत में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए खुश हैं। पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह के आमंत्री पर दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे हैं।

Landed in Kuwait to a warm welcome. This is the first visit by an Indian PM in 43 years, and it will undoubtedly strengthen the India-Kuwait friendship across various sectors. I look forward to the programmes scheduled for later today and tomorrow. pic.twitter.com/nF67yTHS1f

— Narendra Modi (@narendramodi) December 21, 2024