Tiger 3: सिनेमा हॉल में पटाखे फोड़ने पर सलमान खान की आयी प्रतिक्रिया, फैंस से की ये अपील

Firecrackers in Theaters: महाराष्ट्र में मालेगांव के एक सिनेमा हॉल में ‘टाइगर 3’ की स्क्रीनिंग के दौरान पटाखे फोड़ने की घटना ने हर किसी चौंका दिया है। इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों के बारे में पता लगाया जा रहा है। वहीं, ‘टाइगर 3’ फिल्म के अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बेहद खतरनाक बताया है।

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, ‘मैं टाइगर3 के दौरान सिनेमाघरों के अंदर आतिशबाजी के बारे में सुन रहा हूं। यह ख़तरनाक है। आइए खुद को और दूसरों को जोखिम में डाले बिना फिल्म का आनंद लें। सुरक्षित रहें।’ मालेगांव में ‘टाइगर 3’ की स्क्रीनिंग के दौरान सिनेमा हॉल में पटाखे फोड़े जाने की घटना दिवाली की रात 9 से 12 बजे के शो के बीच बतायी जा रही है।

I’m hearing about fireworks inside theaters during Tiger3. This is dangerous. Let’s enjoy the film without putting ourselves and others at risk. Stay safe.

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) November 13, 2023