Tips To Get Rid Of Debt : कर्ज से मुक्ति के लिए अपनाएं वास्तु के ये टोटके, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी

Tips To Get Rid Of Debt : जीवन में कठिन से ​बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय बहुत आवश्यक हो जाते ​है। कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ चमत्कारी उपाय बताए गए है। मान्यता है कि इन उपायों को करने से कर्जदार जल्द ही कर्ज से मुक्ति पा जाता है। आइये जानते है कुछ आसन उपायों के बारे में।

1- अगर आप कर्ज चुकाना चाहते हैं तो किश्त को मंगलवार को चुकाएं। मंगलवार के दिन उधार का पैसा लौटाना शुभ होता है।

2- कर्ज से मुक्ति के लिए अपने घर, दुकान या ऑफिस की उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति रखें। इनकी नियमित पूजा करें। तो आप आसानी से लोन चुका सकते हैं।

3 – कर्ज से मुक्ति पाने के लिए प्रतिदिन तुलसी के पौधे की जड़ में जल डालें और प्रतिदिन शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। जिससे मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके घर से आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी।