पश्चिम बंगाल की बशीरहाट से TMC सांसद हाजी नूरुल का निधन,सीएम ममता बनर्जी ने जताया दुख

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बशीरहाट लोकसभा सीट (Basirhat Lok Sabha Seat) से TMC सांसद हाजी नूरुल (TMC MP Haji Noorul) का 61 वर्ष की उम्र में बुधवार को निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार थे। जानकारी के अनुसार वह लंबे समय से लीवर कैंसर से पीड़ित थे। तृणमूल सांसद ने बुधवार दोपहर अपने घर पर अंतिम सांस ली।

सीएम ममता बनर्जी ने जताया दुख

बशीरहाट से TMC सांसद हाजी नूरुल (TMC MP Haji Noorul from Basirhat) के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने कहा कि मेरे मूल्यवान सहयोगी, बशीरहाट के हमारे सांसद हाजी एस.के. नूरुल इस्लाम के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। वे सुदूर सुंदरबन क्षेत्र में एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे, और उन्होंने पिछड़े क्षेत्र में गरीब लोगों के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की। बशीरहाट के लोग उनके नेतृत्व को याद करेंगे। मैं उनके परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं।

Sad to know of the demise of my valued colleague, our MP of Basirhat, Haji Sk. Nurul Islam.

He was a dedicated social worker in a remote Sundarban area, and he worked hard for the upliftment of poor people in a backward region. People of Basirhat will miss his leadership.

I…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 25, 2024