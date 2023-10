VIDEO : महुआ मोइत्रा, बोलीं-आप हमें घसीट कर नहीं छिपा सकते सच्चाई, भारत 2024 में आपको फेंक देगा बाहर

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेताओं ने मनरेगा फंड को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मंगलवार की रात को बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी (TMC General Secretary Abhishek Banerjee) , टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और करीब तीन घंटे तक थाने में बैठाया। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को पुलिस ने घसीटा।

कृषि भवन के अंदर मनरेगा फंड जारी करने को लेकर महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) अन्य टीएमसी (TMC) नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने ट्वीट किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित सांसदों को भारत सरकार के एक मंत्री से मिलने के लिए समय दिए जाने के बाद इस तरह का व्यवहार किया जाता है।

मोइत्रा ने कहा कि आप हमें घसीट सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं छिप सकती। आपने अवैध रूप से पश्चिम बंगाल के हजारों करोड़ रुपए के मनरेगा फंड को रोक लिया है। भारत आपको 2024 में बाहर फेंक देगा। इससे पहले मंगलवार को, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी (TMC General Secretary Abhishek Banerjee) ने केंद्र पर निशाना साधते हुए प्रदर्शनकारियों को डराने-धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल को धन जारी करने के लिए दबाव बनाने के लिए नई दिल्ली में एकत्र हुए थे।

Listen up @narendramodi – you can drag us out but the truth won’t go away- you have illegally withheld thousands of crores of MNREGA funds from the poot of West Bengal.

INDIA will throw you out come 2024. pic.twitter.com/qYA9BgnZWI

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) October 3, 2023