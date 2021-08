Tokyo Olympics: ओडिशा सरकार की मुहिम लाई रंग, भारतीय पुरूष और महिला हॉकी टीम ने दिखाया दम

नई दिल्ली। Tokyo Olympics: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में भारतीय पुरूष और महिला हॉकी टीम (hockey team) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम (Indian women’s hockey team) इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल (semi-finals) में अपनी जगह बनाई है। वहीं, पुरूष हॉकी टीम (men’s hockey team) भी 49 सालों बाद ये कारनामा कर दिखाया है। इसके पीछे ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार (Naveen Patnaik government of Odisha) की अहम भूमिका रही है। दरअसल, वर्ष 2018 से ओडिशा सरकार (Government of Odisha) ने आधिकारिक प्रायोजक के तौर पर भारतीय पुरूष और महिला हॉकी टीम से जुड़ी है।

ओडिशा सरकार (Government of Odisha) ने हॉकी में अपना गौरव वापस लाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया था। लिहाजा, टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में ये सपना साकार होता दिख रहा है। बता दें कि, हॉकी में ओडिशा का अहम योगदान रहा है और उसके राज्य के कई खिलाड़ी भारतीय टीम (Indian team) में प्रतिनिधित्व करते हैं।

Well played!

Congratulate Indian Men’s #Hockey Team on registering a stunning victory in the quarter-final against Great Britain at #Tokyo2020. May the team continue its momentum & bring much awaited medal for the country. Wish the team all the best.#Cheer4India @thehockeyindia pic.twitter.com/9eBkrlyxY1

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) August 1, 2021