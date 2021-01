नई दिल्ली : देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां राजपथ पर परेड निकल रही है और पूरा देश गणतंत्र दिवस का समारोह मना रहा है तो वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान अपने हितों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानूनों को खत्म किए जाने की मांग पर डटे किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग की थी।

लेकिन अब सिंघू बॉर्डर से वीडियो और फोटो आ रही हैं जिनमें किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने इसे लेकर ट्वीट किया है।

एक खबर के में बताया गया है कि किस तरह लोग किसानों पर फूलों की बारिश कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और प्रशासन किसानों पर लाठीचार्ज कर रहा है और आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। इसे लेकर तापसी पन्नू ने अपने ट्वीट में लिखा है, ‘मेरी टाइमलाइन पर बैक टू बैक यह दो आइटम हमारे देश के हालात के बारे में काफी कुछ कह देती हैं।’

These 2 news items back to back on my timeline explains so much about the state of affairs in our country 🙂 #HappyRepublicDayIndia pic.twitter.com/0Hgm9hwgi3

— taapsee pannu (@taapsee) January 26, 2021