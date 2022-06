Mayawati का सरकार पर हमला, बोलीं-खरबों पड़ा है विदेशी बैंक में, फिर भी देश जूझ रहा है गरीबी से

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने स्विट्ज़रलैंड बैंक में देश के धन्नासेठों के जमा पैसे पर सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय पूंजीपतियों (Indian Capitalists) व धन्नासेठों की स्विटजरलैण्ड (Switzerland) के बैंकों में जमा धन 14 वर्ष के रिकार्ड स्तर पर 3.83 बिलियन फ्रैंक पहुंचने की खबर चर्चाओं में है, जिस पर गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी आदि के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कैसे खुश हों?

उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा है कि भारतीय पूंजीपतियों (Indian Capitalists) व धन्नासेठों की स्विटजरलैण्ड (Switzerland) के बैंकों में जमा धन 14 वर्ष के रिकार्ड स्तर पर 3.83 बिलियन फ्रैंक (Billion Francs) पहुंचने की खबर चर्चाओं में है। जिस पर गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी आदि के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कैसे खुश हों?

भारतीय पूंजीपतियों व धन्नासेठों की स्विटजरलैण्ड के बैंकों में जमा धन 14 वर्ष के रिकार्ड स्तर पर 3.83 बिलियन फ्रैंक पहुँचने की खबर चर्चाओं में है, जिस पर गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी आदि के अभूतपूर्व संकट से जूझ रहे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कैसे खुश हों? — Mayawati (@Mayawati) June 17, 2022

बता दें कि भारत के लोगों का स्विट्जरलैंड के बैंकों (Bank of Switzerland)में 50 प्रतिशत बढ़कर 14 साल के उच्चतम स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक (Swiss Franc) पर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक (Central Bank of Switzerland) के जारी वार्षिक आंकड़ों के अनुसार, स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा बढ़ा है। पहले 2020 के अंत तक स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का धन 2.55 अरब स्विस फ्रैंक (Swiss Franc) था। आंकड़ों के अनुसार, स्विट्जरलैंड के बैंकों (Banks of Switzerland) पर 2021 के अंत तक भारतीय ग्राहकों की कुल देनदारी 383.19 करोड़ स्विस फ्रैंक (Swiss Franc) थी। इसमें से 60.20 करोड़ फ्रैंक ग्राहकों की जमा राशि के रूप में हैं। 122.5 करोड़ स्विस फ्रैंक अन्य बैंकों के जरिये रखे गए हैं और 30 लाख फ्रैंक ट्रस्ट आदि के जरिये हैं।