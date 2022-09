Twitter ने यूजर्स को दिया खास तोहफा, अब कर सकेंगे अपने ट्विट को Edit, मिलेगा इतना समय

Twitter News: ट्विटर ने अपने यूजर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है। यूजर्स लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल, काफी समय से यूजर्स एडिट के ऑप्शन का इंतजार कर रहे थे। गुरुवार को कंपनी ने घोषणा की कि वह चुनिंदा ट्विटर यूजर्स के लिए मोस्ट-अवेटेड एडिट बटन को रोल आउट करेगी। कंपनी ने कहा कि आगने वाले हफ्तों में इसे ट्विटर ब्लू ग्राहकों के लिए रोलआउट किया जाएगा। इसके जरिए अगर किसी पोस्ट में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आधे घंटे के अंदर कर सकते हैं।

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022