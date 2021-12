U19 Asia Cup Final : भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता खिताब, श्रीलंका को 9 विकेट से दी पटखनी

U19 Asia Cup Final : टीम इंडिया (Team India) ने अंडर 19 एशिया कप के फाइनल (U19 Asia Cup Final) में शुक्रवार को श्रीलंका (Sri Lanka) को 9 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया है। भारत ने 102 रन के लक्ष्य को 21.3 ओवर में एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की तरफ से अंगकृष रघुवंशी ने सर्वाधिक 56 रन बनाए और वो नाबाद रहे। उनके अलावा शकील रशीद ने 31 रन बनाए। भारत ने 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप (Asia Cup ) जीता है। भारत ने गुरुवार को बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

INDIA WIN THE U19 ASIA CUP FOR THE 8TH TIME!!#ACC #U19AsiaCup #SLVIND pic.twitter.com/6KenITTvow

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) December 31, 2021