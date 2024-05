Met Gala 2024: मैकेनिकल बटरफ्लाई’ ड्रेस में मोना पटेल ने ग्रीन कार्पेट पर लगाई आग, देखें तस्वीरें

Met Gala 2024: मेट गाला 2024 में कई देसी लड़कियों ने अपने फैशनेबल लुक में ग्रीन कार्पेट (Green Carpet) पर कदम रखा. जहां आलिया भट्ट और ईशा अंबानी अपनी पारंपरिक जड़ों से जुड़ी रहीं, वहीं नताशा पूनावाला (Natasha Poonawala) ने मैसन मार्जिएला (Maison Margiela) रचना को चुना.

हालांकि, भारतीय फैशन एंटरप्रेन्योर मोना पटेल (Indian fashion entrepreneur Mona Patel) के रूप में किसी ने भी इतनी छाप नहीं छोड़ी, जिन्होंने अपनी शानदार क्रिएशन से सभी का ध्यान खींचा.

भारतीय फैशन मुगल मोना पटेल (Mona Patel) ने फैशन इवेंट में शानदार शुरुआत की. उन्होंने मेट गाला 2024 में अपनी शानदार ‘मैकेनिकल बटरफ्लाई’ ड्रेस से सुर्खियां बटोरीं. उनके इस आउटफिट को पॉपुलर स्टाइलिस्ट लॉ रोच ने स्टाइल किया था. मेट गाला के ग्रीन कार्पेट (Met Gala Green Carpet ) पर मोना जैसे ही पहुंची , सभी कैमरा का ध्यान अपनी ओर खींचा.

उन्होंने गाउन के साथ सबका ध्यान खींचा जो सिर्फ ग्लैमरस दिखाने के लिए काफी था. आइरिस वैन हर्पेन द्वारा तैयार की गई यह खूबसूरत ड्रेस ‘द गार्डन ऑफ टाइम’ की थीम से पूरी तरह मेल खा रही थी. बटरफ्लाई स्लिव और इंट्रीकेट मैकेनिक्स फीचर, यह वास्तव में कला का एक काम था.

Mona Patel wearing a custom Iris van Herpen dress with moving, fluttering butterflies for the 2024 #MetGala ཐིཋྀ pic.twitter.com/YsqqaNWVf9

— nirvaan. (@nirvaanrajpreet) May 6, 2024