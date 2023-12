UK PM Rishi Sunak : ब्रिटेन के अवैध प्रवासियों पर कसेगा शिकंजा , PM सुनक पेश करने जा रहे नया विधेयक

UK PM Rishi Sunak : ब्रिटेन में अवैध तरीके से घुसने वाले प्रवासियों की अब सरकार की कड़ी नजर रखेगी। प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने देश में अवैध तरीके से घुसने वाले प्रवासियों पर संसद में विधेयक पेश करने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद पीएम ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करके दी है।

अवैध प्रवासियों से जुड़े मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने विधेयक का पुरजोर समर्थन किया है, इसके साथ ही विधेयक से जुड़ी जानकारी को साझा किया।

This week we’ve taken the tough decisions to secure our borders.

Immigration is too high.

Illegal migration must end.

Here is what we are doing about it👇🧵

1/5 pic.twitter.com/zpnjR2lNVo

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 8, 2023