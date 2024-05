UN ने गाजा में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी की हत्या पर जताया दुख और भारत से माफी मांगी, इस्राइल पर लगे आरोप

गाजा। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने गाजा में भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी (Former Indian Army Officer) की हत्या पर दुख जताया और भारत से माफी मांगी। दरअसल भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी (Former Indian Army Officer) युद्धग्रस्त गाजा के राफा में सोमवार सुबह एक गाड़ी में सफर कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर पीछे से हमला हुआ, जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारी (Former Indian Army Officer) की मौत हो गई। राफा में मारे गए कर्नल वैभव अनिल काले (46 वर्षीय) ने साल 2022 में सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली थी और फिलहाल वे संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी (United Nations Department of Safety and Security) के साथ सुरक्षा समन्वय अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे।

भारतीय सेना से साल 2022 में ही रिटायर हुए थे कर्नल वैभव अनिल काले

मी़डिया रिपोर्ट्स के अनुसार, काले भारतीय सेना (Indian Army) में 11 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स (11 Jammu and Kashmir Rifles) की कमान संभाल चुके हैं। इस्राइल हमास युद्ध (Israel Hamas War) शुरू होने के बाद से यह संयुक्त राष्ट्र (UN) से जुड़े पहले अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी की मौत का मामला है। हमले में जॉर्डन की एक महिला भी घायल हुई हैं, जो कि काले के साथ संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी (United Nations Department of Safety and Security) के साथ काम कर रही थीं। संयुक्त राष्ट्र (UN) का स्टाफ यूएन का चिन्ह लगी गाड़ी से राफा के यूरोपीय अस्पताल जा रहा था, उसी दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ।

इस्राइली सेना पर लगे हमले के आरोप

माना जा रहा है कि यह हमला इस्राइली सेना (Israeli Army) के टैंक ने किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस (United Nations Secretary General Antonio Guterres) के उप-प्रवक्ता फरहान हक (Deputy Spokesperson Farhan Haq) ने भी वैभव अनिल काले (Vaibhav Anil Kale) की मौत पर दुख जताया और भारत के योगदान की तारीफ की। हक ने बताया कि घटना की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि यह इस्राइली सेना (Israeli Army) की ओर से किया गया हमला हो सकता है।

गाजा में अभी यूएन (UN) से जुड़े 71 अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी काम कर रहे हैं। हक ने कहा कि हमला टैंक से किया गया और राफा में अभी टैंक सिर्फ इस्राइली सेना (Israeli Army) के पास ही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस्राइली सेना (Israeli Army) ने ही संयुक्त राष्ट्र (UN) के वाहन पर हमला किया। गाजा में अब तक संयुक्त राष्ट्र (UN) के 190 से ज्यादा कर्मचारी मारे जा चुके हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी की मौत का यह पहला मामला है।