जादू दिखाते लड़के की अंकल ने खोली पोल, मेट्रो में लड़के का जबरदस्त वीडियो हुआ वायरल

Boy Doing Strange Stunt On Pole In Metro Viral Video: दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) से आए दिन कई तरह के मजेदार वीडियो सामने आते रहते हैं, जो यूजर्स को काफी हैरान कर देते हैं। इस बीच मेट्रो में अजीबोगरीब करतब करते शख्स का वीडियो सामने आया है। जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे।

दिल्ली मेट्रो में आए दिन लोग कोई न कोई खुराफात करते नजर आते हैं ताकि वह सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकें। वायरल हुए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स मेट्रो के अंदर बाकायदा योग मुद्रा में पद्मासन लगा नीचे बैठा हुआ है। इसके बाद वो अपने दोनों हाथ से पोल पकड़ता है और बिना किसी प्रयास के ऊपर की ओर उठता जा रहा है।

आसपास के लोग उसे बेहद आश्चर्य से देख रहे हैं कि आखिर वो ऐसा कर कैसे पा रहा है। बता दें कि वीडियो में लड़के के पीछे खड़े अंकल ने उसकी पोल खोल दी है। इसमें आप देखेंगे कि अंकल पीछे की ओर चलते हुए नजर आते हैं। अब इससे साफ हो गया कि वीडियो को रिवर्स करके शेयर किया गया है।



मेट्रो में गजब का कारनामा करते शख्स के इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @laughwithsachin नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है। इस वीडियो को अब तक 6.9 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं जबकि करीब 20 लाख लोगों ने इसे लाइक भी किया है। कुछ लोगों ने इसे स्टंट तो कुछ ने एडिटिंग का कमाल बताया है। कई सोशल मीडिया यूजर्स इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए अपनी-अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।