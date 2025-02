Delhi Metro fight video: दिल्ली मेट्रो में चले जमकर लात-घूंसे, वीडियो देख लोगों के उड़े होश

Delhi Metro fight video: इस वायरल हो रहे वीडियो में दो शख्स किसी बात को लेकर आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले तो यह लड़ाई जुबानी होती है मगर कुछ ही देर में दोनों योद्धा हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस वीडियो डब्लू डब्लू ई से तुलना किए हैं। वीडियो में दोनों शख्स एक दूसरे पर बारी-बारी से भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। चांटे और घूंसों में डील करते हुए इन लोगों को बाकी यात्री तमाशबीन बनकर उन्हें देख रहे हैं।

लोग इस लड़ाई को लाइव इंजॉय कर रहे हैं और कई लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली मेट्रो में इस तरह की हिंसा की घटना सामने आई है। इससे पहले भी कई बार यात्रियों के बीच मारपीट और हाथापाई की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इस घटना को शर्मनाक बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे दिल्ली मेट्रो की आम बात बता रहे हैं। कुछ लोग इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

Kalesh b/w Two guys inside delhi metro 🚇 over push and shove pic.twitter.com/jkk5jpTBAh

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 29, 2025