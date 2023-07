UP Bal Shramik Vidya Yojana : बाल श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के साथ उनकी आय का भी प्रबंध कर रही है योगी सरकार

आउट ऑफ स्कूल (Out of School) बच्चों को वापस स्कूल लाने के साथ-साथ योगी सरकार (Yogi Government) ऐसे बच्चों को भी स्कूल वापस लाने का प्रयास कर रही है जो आर्थिक तंगी या अन्य दूसरी वजहों से बाल श्रमिक बन गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना (UP Bal Shramik Vidya Yojana) की शुरुआत की है।