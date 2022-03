UP Election 2022 : राकेश टिकैत ने वोटिंग के बीच काउंटिंग में जताई गड़बड़ी की आशंका, बोले- मतगणना केंद्रों पर कैंप लगाएं किसान

UP Election 2022 : यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) में छठें चरण लिए छठे चरण का मतदान गुरुवार को जारी है। बता दें कि 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान जारी है। इसके बीच भारतीय किसान यूनियन (BKU) के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने यूपी चुनाव (UP Election) में छठें चरण की वोटिंग के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव के बाद मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने किसानों और यूपी के लोगों से अपील की है कि काउंटिंग से एक दिन पहले ही ट्रैक्टर लेकर मतगणना केंद्रों के पास पहुंचें और कैंप लगा दें। टिकैत ने बुधवार को दावा किया कि इन केंद्रों पर अनियमितताएं हो सकती हैं।

बता दें कि यूपी चुनाव के लिए वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने बागपत के बड़ौत में संवाददाताओं से कहा कि जिला पंचायत चुनाव में जो किया गया था, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले मतगणना केंद्रों (Counting Centers) पर पहुंचें और मतगणना स्थलों पर ट्रैक्टर के साथ शिविर लगाएं।

उन्होंने लोगों से एक दिन पहले बिस्तर के साथ पहुंचने के लिए कहा क्योंकि उन्हें 10 मार्च को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि पिछले साल राज्य में हुए जिला पंचायत चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया था। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से अधिक समय तक चले किसान आंदोलन का चेहरा रहे राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने इस चुनाव में बीजेपी (BJP) और योगी सरकार के विरोध में वोटिंग की अपील करते रहे। उन्होंने सपा गठबंधन को अघोषित समर्थन दिया है।