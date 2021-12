यूपी: मंच पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, हाथापाई की वीडियो वायरल

कन्नौज। ​उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के करीब आते ही चुनाव प्रचार तेज हो गया है। प्रचार अभियान के दौरान बड़े नेताओं को माला पहनाने से लेकर मंच पर बैठने की होड़ लगी हुई है। वहीं, इसी को लेकर कन्नौज (Kannauj) के छिबरामऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हो गई। यही नहीं मंच पर हाथापाई भी हो गई।

इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं, इस मामले में भाजपा का कोई भी बड़ा नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि, प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में जन संकल्प रैली दोपहर बाद छिबरामऊ में पहुंची थी। साथ ही नेहरू महाविद्यालय में जनसभा का आयोजन किया गया था।

BJP leaders clash with each other on stage in Kannauj, Uttar Pradesh. pic.twitter.com/vNjTFKgRYo

— Ch. Aijaz Ahmed Kot (@AijazHathin) December 29, 2021