UP Heavy Rains Alert : यूपी के 35 जिलों में 12 अगस्त तक होगी झमाझम, एक दर्जन से अधिक जिलों में आज भारी बारिश-बिजली का अलर्ट

UP Weather Alert Today : मॉनसून ट्रफ (Monsoon Trough) बरेली गोरखपुर, मालदा होते हुए पूर्वी यूपी (Eastern UP) की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यूपी (UP)के करीब तीन दर्जन से अधिक जिलों में अगले 5-6 दिन बारिश का दौर जारी रहने वाला है। आज 7 अगस्त को भी पश्चिमी और यूपी के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। सोमवार को गोरखपुर, संतकबीर नगर और कुशीनगर समेत 8 जिलों में भारी से भारी बारिश और कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तराई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है।

जानें अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

यूपी मौसम विभाग (UP Meteorological Department) के मुताबिक, 7 अगस्त को पश्चिमी यूपी में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश और पूर्वी यूपी (Eastern UP) में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सोमवार को पूर्वी यूपी (Eastern UP) में एक दो स्थान पर भारी से बहुत भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। 8 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वी यूपी (Eastern UP) में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बिजली गिर सकती है। 9 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी (Eastern UP) में कुछ स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान दोनों हिस्सों में एक दो स्थान पर तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। 10 और 11 अगस्त को भी पश्चिमी और पूर्वी यूपी (Eastern UP) में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।

इन जिलों में आज भारी बारिश/बिजली का अलर्ट

गोरखपुर, संतकबीर नगर, कुशीनगर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच व आसपास इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।

देवरिया, बस्ती, गोंडा, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिले में तेज बारिश होने की उम्मीद है।

बाराबंकी, पीलीभीत और आसपास इलाकों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है।

आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

10, 11 और 12 अगस्त को भी राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।

प्रदेश में ऐसा रहेगा तापमान

सोमवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है।

बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है।

यहां न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।

फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुरसतगंज, गाजीपुर और फतेहगढ़ में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है।

इन जिलों का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।