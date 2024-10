UP News : अमरोहा में अज्ञात बदमाशों ने स्कूल वैन पर की फायरिंग, सहम गए 28 छात्र-छात्राएं

अमरोहा। यूपी (UP) के अमरोहा जिले (Amroha District) में भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी (Block Pramukh Meenakshi Chaudhary) के पति चौधरी वीरेंद्र सिंह के स्कूल की बस पर गजरौला में नकाबपोश तीन बदमाशों ने फायरिंग की। इसके बाद ईंट भी बरसाईं। घटना से बस में सवार 28 छात्र-छात्राए सहम गए। चालक ने पुलिस और स्कूल प्रबंधन को सूचना देते हुए बस दौड़ा दी।

आरोप है कि बाइक सवार बदमाशों ने बस का पीछा भी किया। सीओ व इंस्पेक्टर ने बच्चों से घटना के बारे में जानकारी ली। मौके पर जाकर भी जांच पड़ताल की। नगर से सटे दरियापुर बुजुर्ग गांव के मार्ग पर एसएसआरएस इंटरनेशनल स्कूल (SSRS International School) है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह स्कूल के प्रबंधक निदेशक (BJP District Vice President Chaudhary Virendra Singh is the Managing Director of the school) व उनके भतीजे पुनीत सिंह (Puneet Singh) स्कूल के निदेशक हैं।

पुनीत सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव चौकपुरी निवासी मोंटी सैनी स्कूल की मिनी बस पर चालक है। वह स्कूली गाड़ी से नगला माफी, चौकपुरी, लखमिया, हयातपुर आदि गांवों के बच्चों को स्कूल में लाने और गांवों में पहुंचाने का काम करता है। शुक्रवार सुबह वह बच्चों को लेकर आ रहा था। बस में 28 छात्र-छात्राए सवार थे।

सुबह वह खादगुर्जर और नगला माफी के बीच एक पुलिया के निकट पहुंचा था। इस बीच रास्ते में खड़े युवक ने बाइक लगाकर स्कूली बस रोक ली। पास में आम के बाग में छिपे उसके दो साथी आ गए। उन्होंने बस पर फायरिंग कर दी और ईंट बरसाईं। जिस पर चालक ने बस को गजरौला की तरफ तेज रफ्तार में दौड़ा दिया। बाइक सवारों ने उसका पीछा भी किया। उसमें सवार छात्र-छात्रा सहम गए। चालक ने यूपी-112 को फोन कर घटना की सूचना दी। स्कूल प्रबंधन को भी खबर दी। कुछ ही देर में वह गाड़ी को लेकर स्कूल में आ गया। सूचना पाकर इंस्पेक्टर क्राइम जितेंद्र सिंह पुलिस के साथ स्कूल में गए।

सहमे छात्र-छात्राओं से जानकारी ली। चालक से भी पुलिस ने पूछताछ की। कुछ देर बाद सीओ श्वेताभ भास्कर, इंस्पेक्टर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, डायरेक्टर, प्रधानाचार्य धर्मेंद्र चतुर्वेदी आदि घटना स्थल पर गए। जांच पड़ताल की।

जानें क्या है मामला?

स्कूली बस चालक मोंटी की कई दिन पूर्व खाद गुर्जर मोड़ पर एक स्कूटी सवार को टक्कर लग गई थी। जिससे वह गिर गया था। बताया जा रहा है कि उसको चोट भी लगी थी। स्कूटी सवार से बस की भिड़ंत का मामला स्कूल में भी पहुंचा था। बस चालक ने विवाद होने की बात कबूल की। बताया कि बाइक सवारों में एक की कद-काठी से ऐसा लग रहा था जैसा स्कूटी सवार था।