UP Police Paper Leak Case : यूपी एसटीएफ ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार, विभूतिखंड थाने में FIR दर्ज

UP Police Paper Leak Case : यूपी (UP) के सभी 75 जिलों में 17 व 18 फरवरी को आयोजित की गई सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा (Constable Recruitment Written Examination) में पेपर लीक को लेकर यूपी एसटीएफ (UP STF) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।