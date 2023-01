UP Weather Alert : यूपी में अगले पांच दिनों तक 4 से 6 डिग्री गिरेगा पारा, इन जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी

UP Weather Alert : यूपी (UP) में 19 जनवरी तक भीषण ठंड की संभावना जताई गई है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यूपी (UP) में अब अगले पांच दिन कड़ाके की ठंड पड़ने के पूरे आसार हैं। पारा 2 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि 16 से 19 के बीच सबसे ज्यादा ठंड पड़ेगी। इस बीच, घने कोहरे की भी आशंका है।

यूपी के इन जिलों में यलो अलर्ट जारी : रायबरेली, लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी, गोंडा, अंबेडकरनगर, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, जालौन, झांसी, फरुर्खाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, हमीरपुर, महोबा, बांदा, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज समेत पूर्वांचल के अधिकतर जिले शामिल हैं।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट : सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, रामपुर, आगरा, फिरोजाबाद समेत पश्चिमी यूपी (Western UP) के अधिकतर जिले शामिल हैं।

मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पर्वतीय राज्यों में भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। वहां से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते प्रदेश में आगामी दो-तीन दिनों के दौरान 4 से 6 डिग्री तापमान में गिरावट संभव है। 16 से 19 जनवरी तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनेगी। पश्चिमी यूपी (Western UP) में इससे ज्यादा असर देखने को मिलेगा।