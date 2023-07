UP Weather Forecast : यूपी में मानसून फिर से सक्रिय, इन जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट

लखनऊ। यूपी (UP) में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम यूपी (West UP) मेें भीषण बारिश के साथ ही 50 KMP की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम में बदलाव से यूपी में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अब एक बार यूपी (UP) में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। जिसके बाद आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज मेरठ और आसपास के जिलों में सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। जिससे तापमान मेें कुछ कमी आई है। हालांकि उमस अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग (Weather Department) के अनुसार आने वाले 24 घंटे के भीतर बारिश की संभावना है। यूपी (UP) में मानसून की सक्रियता से फिर से पश्चिम यूपी (West UP) में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

यूपी (UP) के अधिकांश जिलों में अब बारिश में तेजी आएगी। मौसम विभाग (Weather Department) के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून यूपी में सक्रिय हो गया है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश ही होगी। मौसम विभाग (Weather Department) के अनुसार 24 घंटे के भीतर पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोयडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड, मथुरा, हाथरस, आगरा और मध्य यूपी के इटावा, औरेया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर, ललितपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और उन्नाव में भीषण बारिश की संभावना है।

वहीं शाहजहांपुर, पीलीभीत, कन्नौज, बरेली, महाराजगंज, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। आगामी कुछ घंटों के भीतर यूपी के अलग-अलग जिलों में 50-60 KMP की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। इस दौरान आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग (Weather Department)ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यूपी (UP) में आगामी दिनों में बिजली कड़कने और गिरने की घटना में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अतः तेज बारिश या बिजली कड़कने के दौरान घर में ही रहें। खुले या पेड़-पौधों के नीचे आश्रय ना लें।