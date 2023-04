मैं हिंदू हूं, वोट के लिए टोपी नहीं लगाता, लेकिन जिस तरह एक समाज को डराया जा रहा, वो गलत है : वरुण गांधी

Varun Gandhi said - I am a Hindu, I do not wear cap for vote, but the way a society is being threatened is wrong