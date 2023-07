महेंद्र सिंह धोनी के बाइक कलेक्शन को देख हैरान हो गए वेंकटेश प्रसाद, कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अपनी बाइक और कार को लेकर भी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। रांची में धोनी के घर (कैलाशपति) में एक बहुत बड़ा गैराज है, जहां वह अपनी सारी गाड़ियां पार्क करते हैं। सोशल मीडिया पर धोनी के इस गैराज की फोटो और वीडियो अक्सर वायरल होती रहती है। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने इस गैराज का वीडियो शेयर किया है।

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद हाल ही में अपने साथी और पूर्व स्पिनर सुनील जोशी के साथ धोनी से रांची में उनके घर पर मिले थे। इस दौरान उन्होंने धोनी के गैराज का भी भ्रमण किया था, जहां पार्क की गईं गाड़ियों को देखकर वो हैरार हो गए। उन्होंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में प्रसाद कहते हैं कि यह एक बाइक शोरूम भी हो सकता है।

वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पर धोनी को टैग करते हुए लिखा है कि, “मैंने किसी व्यक्ति में सबसे पागलपन भरा जुनून देखा है। महेंद्र सिंह धोनी का यह गजब का (बाइक) कलेक्शन है और वह खुद गजब के व्यक्ति हैं। एक महान उपलब्धि हासिल करने वाला और उससे भी अधिक अविश्वसनीय व्यक्ति। यह उनकी बाइक और कारों के संग्रह की एक झलक है।” उनके रांची स्थित घर में। उस व्यक्ति और उसके जुनून से मैं अभिभूत हूं।”

One of the craziest passion i have seen in a person. What a collection and what a man MSD is . A great achiever and a even more incredible person. This is a glimpse of his collection of bikes and cars in his Ranchi house.

Just blown away by the man and his passion @msdhoni pic.twitter.com/avtYwVNNOz

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) July 17, 2023