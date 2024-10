VIDEO : रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे नाबालिग को तेज रफ्तार ट्रेन ने मारी टक्कर, देखें खौफनाक वीडियो

नई दिल्ली। बांग्लादेश के रंगपुर में रील बनाने के चक्कर में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग बच्चे ने टिकटॉक वीडियो (Tiktok Video) बनाते समय ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा दी। यह हादसा रंगपुर के सिंगिमारा पुल (Rangpurs Singimara Bridge) पर हुआ, जहां कई लड़के वीडियो बनाने में व्यस्त थे।

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा और उसके दोस्त ट्रेन के ट्रैक पर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे। उनकी इस लापरवाही ने एक भयानक मोड़ ले लिया जब अचानक तेज़ रफ्तार से आ रही ट्रेन ने युवक को टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई।

While Making Tiktok / Selfie A Train Accident Happened At Rangpurs Singimara Bridge

I Urge Kids To Have Some Sanity While Doing So pic.twitter.com/himUPRRToD

— বাংলার ছেলে 🇧🇩 (@iSoumikSaheb) October 26, 2024