Video: विराट कोहली से बोले कोच गौतम गंभीर, “मुझसे ज्यादा तो तुम मैदान पर झगड़ते हो…” जानिए पूरा मामला

Virat Kohli and Gautam Gambhir Interview: आईपीएल 2023 में एलएसजी-आरसीबी मैच के दौरान विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर और नवीन-उल-हक की लड़ाई को कोई नहीं भूल सकता। लेकिन, बीते सीजन में कोहली और गंभीर ने इस लड़ाई को खत्म कर दिया। हालांकि, अभी भी विराट कोहली और गौतम गंभीर की एक साथ में की तस्वीरें सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इसी कड़ी में भारत बनाम बांग्लादेश, टेस्ट मैच से पहले बीसीसीआई ने कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच बातचीत का एक वीडियो शेयर किया है। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, बीसीसीआई ने एक ब्लॉकबस्टर वीडियो शेयर किया है। जिसमें स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर एक-दूसरे का इंटरव्यू लेते हुए नजर आए हैं। इस वीडियो में गंभीर ने विराट की जमकर तारीफ की है। इसके अलावा, मैदान पर एग्रेशन दिखाने को लेकर विराट ने सवाल किया तो गंभीर ने उल्टा उन्हीं से सवाल पूछ लिया। वीडियो में हेड कोच गंभीर ने विराट कोहली के 2014-15 ऑस्ट्रेलिया दौरे का जिक्र करते उनकी तारीफ की। गंभीर ने कहा, “मुझे याद है, जब तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज धमाकेदार रही थी, तुमने खूब सारे रन बनाए थे, और तुम इस दौरे पर अलग ही जोन में थे, मेरे लिए ऐसा ही कुछ नेपियर में था और अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो क्या मैं फिर से ढाई दिन बैटिंग कर सकता था, मुझे नहीं लगता कि मैं वह फिर से कर सकता था। इसके बाद मैं कभी भी उस जोन में गया ही नहीं।”

बता दें कि साल 2014-15 ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने चार टेस्ट मैचों की आठ पारियों में 86.50 की औसत से कुल 692 रन बनाए थे। इसके अलावा, साल 2009 के न्यूजीलैंड दौरे पर नेपियर में भारतीय टीम पर हार का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन, पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने दूसरी पारी में 436 गेंदों पर 137 रन बनाकर भारत को हार से बचाया था।

A Very Special Interview 🙌

Stay tuned for a deep insight on how great cricketing minds operate. #TeamIndia’s Head Coach @GautamGambhir and @imVkohli come together in a never-seen-before freewheeling chat.

You do not want to miss this! Shortly on https://t.co/Z3MPyeKtDz pic.twitter.com/dQ21iOPoLy

— BCCI (@BCCI) September 18, 2024