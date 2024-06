Video: ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के समय महिला ने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाया भजन, शॉकिंग वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: कहते हैं कि मां भगवान का रूप होती है. ये कहे जाने के पीछे कारण भी हजारों हैं. मां ही है जो खुद की परवाह किए बिना आपको इस दुनिया में लाती है. एक मां ही होती है जो अपने बच्चे के लिए अपना शरीर तक कटवाने को तैयार हो जाती है और हंसी खुशी ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है. ऐसी हिम्मत को भला कोई क्यों न सलाम करे.

हाल में ऐसी ही एक महिला की डिलीवरी के वक्त का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो सी- सेक्शन के जरिए बच्चे को जन्म देने जा रही है. डॉक्टर्स जिस समय उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, वह खुद को हिम्मत देने के लिए बिना रुके भजन गा रही है- ‘श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी…’. ऑपरेशन थिएटर में मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

महिला इतना सुरीला और इतना अधिक एकाग्रता से गा रही है कि मानो ऑपरेशन के डर को पूरी तरह भुला देना चाहती हो. वीडियो को @fenilkothari नाम की ट्विटर आई से पोस्ट किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है- ‘रोंगटे खड़े कर देने वाला पल. वह बच्चे की जिंदगी के लिए ऊपर वाले से लगातार प्रार्थना कर रही है.’

“A Moment of goosebumps”

She literally prayed to give eternal life to the baby🥹 pic.twitter.com/ViPOSuaffS

— Fenil Kothari (@fenilkothari) June 19, 2024