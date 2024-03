VIDEO: बीएचयू के पूर्व डीन एवं प्रोफेसर ने खेली गोबर की होली, वीडियो देख हर कोई हैरान

VIDEO: होली का त्यौहार सभी के लिए खास होता है सभी इसे अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करतें हैं कोई रंगों की होली खेलता है तो कोई फूल और पानी की होली लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका होली खेलने का तरीका एकदम हैरान कर देने वाला होता है. दरअसल हम सबने अब तक रंग, फूल और पानी की होली तो खेली होगी लेकिन क्या अपने कभी गोबर की की होली खेली या देखी है. अगर नहीं तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवातें हैं जो ऑर्गेनिक होली खेलते नजर आये ऑर्गेनिकन रंगों से नहीं बल्कि गोबर से.

आपको बता दें, यूपी के वाराणसी स्थित बीएचयू के पूर्व डीन एवं प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह अकेले गोबर की होली खेलते हुए देखे जा रहे हैं.

Kaushal Kishor Mishra, former Dean and professor, department of political science, BHU (Varanasi) pic.twitter.com/qrLoZsVJMQ

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) March 26, 2024