Video-कृषि कानून बिल पर दिए बयान के बाद कंगना रनौत का यू-टर्न, मांगी माफी, BJP ने किया किनारा

नई दिल्ली। कृषि कानून बिल (Agriculture Law Bill) को वापस लाने की मांग करने के बाद भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत (BJP MP and Actress Kangana Ranaut) ने बुधवार को यू-टर्न (U-turn) ले लिया है। कृषि कानून बिल (Agriculture Law Bill) वापस लाने वाली मांग पर कंगना ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो इसका मुझे खेद रहेगा।

Do listen to this, I stand with my party regarding Farmers Law. Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/wMcc88nlK2

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 25, 2024