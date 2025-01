Video-कंगना रनौत ने प्रियंका गांधी से किया ‘इमरजेंसी’ देखने का आग्रह, जानें कांग्रेस सांसद ने क्या दिया जवाब?

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री व बीजेपी की मंडी लोकसभा सीट (Mandi Lok Sabha Seat) से सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की आगामी फिल्म ‘इमरजेंसी’ (Emergency) आखिरकार 17 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में अभिनेत्री पूर्व पीएम इंदिरा गांधी (Former PM Indira Gandhi) की भूमिका में नजर आएंगी। रिलीज से पहले उन्होंने बताया कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को ‘इमरजेंसी’ (Emergency) के लिए आमंत्रण दिया है। इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) प्रियंका की दादी थी जिन्होंने 1966 से लेकर 1977 और फिर 1980 से लेकर 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की पहली और अब तक एकमात्र प्रधानमंत्री रही हैं।

आगामी ‘इमरजेंसी’ 1975 से 1977 के 21 महीने की अवधि पर आधारित है, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Former Prime Minister Indira Gandhi) ने देश में आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। अभिनेत्री ने कहा कि मैं संसद में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) से मिली थी और पहली बात जो मैंने उनसे कही, वह यह थी कि ‘आपको ‘इमरजेंसी’ देखनी चाहिए’। इस पर उन्होंने बहुत शालीनता से जवाब दिया, ‘हां शायद हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या वह फिल्म देखना चाहेंगी? मुझे लगता है कि यह एक प्रकरण और एक व्यक्तित्व का बहुत ही संवेदनशील और समझदारी भरा चित्रण है और मैंने इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) को बहुत गरिमा के साथ फिल्म में चित्रित करने का बहुत ध्यान रखा है।

Mumbai: When asked if she (Kangana Ranaut) is going to invite the Gandhi-Nehru family for a special screening

Kangana Ranaut says, "I actually met Priyanka Gandhi ji in Parliament, and the first thing I told her was, ‘Aapko Emergency dekhni chahiye.’ She was very gracious and… pic.twitter.com/bla0db7NbF

