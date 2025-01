Video -सऊदी के कई शहर भारी बारिश के कारण डूबे, नेशनल मीटियोलॉजिकल सेंटर ने जारी किया एलर्ट

नई दिल्ली। सऊदी अरब (Saudi Arabia) का जब जिक्र आते ही हमारे दिमाग में मक्का (Mecca) , मदीना (Medina) और रेगिस्तान की तस्वीर बनती है, लेकिन अब यहां के हालात बदल गए हैं। भारी बारिश के बाद भीषण बाढ़ आ गई है। मक्का (Mecca) और मदीना (Medina) के ज्यादातर हिस्सों में खास तौर से जेद्दा शहर (Jeddah City) और गवर्नरेट के अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि और तूफान के साथ भारी बारिश हुई। बारिश के बाद आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बारिश बुधवार को भी जारी रह सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में शहर आंशिक रूप से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं।

लाखों मुस्लिम आते हैं हज और उमरा करने

सऊदी अरब (Saudi Arabia) में मक्का मदीना (Mecca Medina) बेहद पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां दुनियाभर से हर वर्ष लाखों मुसलमान हज और उमरा करने के इन शहरों में आते हैं। मगर इन दिनों भयंकर बारिश ने पूरे सऊदी का माहौल बदल दिया है। भारी बारिश के कारण सऊदी के कई शहर डूब गए हैं। आगे भी ऐसी स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की गई है।

🇸🇦 Meanwhile in Saudi Arabia

Raging floods tear through Mecca again.

They obviously still haven’t mastered all the Geo-Engineering operations out in the desert yet. pic.twitter.com/WIxzEhRbhS

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 7, 2025