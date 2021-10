VIDEO: Aryan की रिहाई पर जश्न का माहोल, मन्नत के बाहर कहीं शहनाई तो कहीं ढ़ोल तो कही लोग कर रहे चालीसा का पाठ

Aryan Khan came out on bail: बॉलीवुड रोमांटिक एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) अब 1 लाख के मुचलके की जमानत पर बाहर आ चूकें हैं। आर्यन खान (Aryan Khan) के साथ दो अन्‍य अपराधियों अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) व मुनमुन धमेचा (munmun dhamecha) को आज ही जेल से रिहाई मिल गई है। बॉम्‍बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने आर्यन खान (Aryan Khan) को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी थी।

इसके बाद शुक्रवार, को सेशन कोर्ट (sessions court) में जमानती बांड (surety bond) भरने की कार्यवाही पूरी की गई। हालांकि वक़्त पर रिहाई के कागजात मुंबई आर्थर रोड जेल (Mumbai Arthur Road Jail) की जमानत पेटी (bail box) में जमा नहीं हो सके।

इस कारण आर्यन (Aryan Khan) की रिहाई शनिवार के लिए टल गई थी। वही ये अवसर शाहरुख एंड फैमिली के साथ-साथ शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के प्रशंसकों के लिए भी खुशी का अवसर है। आर्यन खान के रिहा होने के अवसर पर लोगों ने खूब तैयारियां की हैं। आइये देखें फैंस में खुशी का उत्साह…

मन्नत के बाहर हजारों के आँकड़े में प्रशंसक जुड़े हैं। वहीं कई प्रशंसक तो मन्नत के बाहर कुछ हटके कर रहे हैं। एक प्रशंसक तो शहनाई लेकर मन्नत के बाहर आ गया तथा वहां ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम’ गाने की धुन निकालने लगा।

शाहरुख के इस सुपरफैन को देखकर हर कोई इस सुपरफैन की प्रशंसा करने लगा। वहीं हर कोई शाहरुख के इस प्रशंसक को अपने फ़ोन में कैद करने लगा।