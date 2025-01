Video: अमेरिका के कैलिफोर्निया में इमारत की छत से टकराया विमान; 2 लोगों की मौत और 18 घायल

America Plane Crash Video: नए साल की शुरुआत अमेरिका के लिए अच्छी नहीं रही है। देश में एक-एक बाद हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच सदर्न कैलिफोर्निया में एक विमान हादसा हुआ है। जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक छोटा विमान कैलिफोर्निया के फुलर्टन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के पास एक इमारत की छत से टकराया गया। स्थानीय पुलिस प्रवक्ता क्रिस्टी वेल्स ने कहा कि गुरुवार दोपहर 2 बजकर 9 मिनट पर फुलर्टन के ऑरेंज काउंटी शहर में हुई दुर्घटना के बारे में जानकारी मिली। मौके पर पहुंचे अग्निशमन के कर्मियों और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। साथ ही, आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी खाली कराया गया है।

इस घटना में 10 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जबकि 8 लोगों का मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन, इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि घायल हुए लोग विमान में सवार थे या इमारत में मौजूद थे। मामले की जांच की जा रही है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, हादसे का शिकार विमान सिंगल इंजन वैन का आरवी-10 था, जो चार सीटों वाला छोटा मॉडल है।

#BREAKING . Small plane that crashed into the roof of a building near Fullerton Municipal Airport in California. (United States) 18 people were injured. 10 were taken to the hospital, while 8 were treated and released at the scene. Unfortunately, 2 people lost their lives. pic.twitter.com/rSpFnXrZG2

