Video-गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरे से रिकॉर्ड किए गए प्राइवेट वीडियो, छात्राओं ने किया प्रदर्शन

तेलंगाना। तेलंगाना के मेडचल स्थित सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Telangana CMR Institute of Technology) में गर्ल्स हॉस्टल (Girls Hostel) के बाथरूम में कैमरे (Camera in Bathroom) से वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोपों के बाद तनाव बढ़ गया है। छात्राओं का आरोप है कि पिछले तीन महीनों के दौरान करीब 300 प्राइवेट वीडियो (300 Private Videos) बनाए गए हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल के कुकिंग स्टाफ ने चुपके से वॉशरूम में कैमरा (Camera in Bathroom) लगाकर छात्राओं के वीडियोज रिकॉर्ड किए। इसके बाद बड़ी संख्या में छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए।

मामले में पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा है कि इस मामले में केस रजिस्टर किया जाएगा और मामले की जांच होगी। सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CMR Institute of Technology) के निदेशक जंगा रेड्डी (Director Janga Reddy) ने गर्ल्स हॉस्टल (Girls Hostel) के शौचालय में कथित कैमरों के बारे में कहा कि हमें कल छात्राओं से शिकायत मिली कि किसी ने टॉयलेट की खिड़की से वीडियो बना लिया है। हमने तुरंत पुलिस को सूचित किया और हम भी मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हम भी इस मामले में आंतरिक जांच कर रहे हैं। जो भी इसके पीछे है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

सहायक पुलिस आयुक्त श्रीनिवास रेड्डी (Assistant Police Commissioner Srinivas Reddy) ने मीडिया को बताया कि हमने उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। उन्हें पांच हॉस्टल के कर्मचारियों के शामिल होने का संदेह है। हम टॉयलेट की खिड़की पर मिले फिंगरप्रिंट की पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कि हमने पांचों संदिग्धों के फोन पहले ही जांच लिए हैं, लेकिन कोई वीडियो नहीं मिला। हालांकि, फोन को फोरेंसिक लैब में भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई वीडियो डिलीट तो नहीं किया गया।

एक स्टूडेंट के पैरेंट ने इस मामले में बात करते हुए कहा, कि ‘पिछली रात हमें हमारी बेटी ने फोन किया और वह रो रही थी। उसने हमें वीडियोज के बारे में बताया। हम अपनी बेटियों की सेफ्टी की डिमांड करते हैं। हम अपने बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता नहीं देख सकते। यहां हम मैनेजमेंट से बात करने के लिए आए हैं।