Video-पंजाबी गायक गैरी संधू पर ऑस्ट्रेलिया में एक शो के हमला, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार

सिडनी। पंजाबी सिंगर गैरी संधू (Garry Sandhu) पर हमला होने की बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में शो के दौरान गैरी संधू (Garry Sandhu) पर हमला हुआ है। हमलावर ने शो के दौरान स्टेज पर चढ़ कर गैरी संधू (Garry Sandhu) का गला पकड़ लिया। इस दौरान वहां पर मौजूद सिक्योरिटी ने उन्हें बचाया और हमलावर को काबू किया।

Shocking incident : Punjabi singer Garry Sandhu had a heated exchange of words during his performance in Sydney, Australia, which later escalated into a scuffle. Garry Sandhu also showed a middle finger to the person who was calling him “Jaali.” #GarrySandhu #PunjabiSinger pic.twitter.com/ztCiTTpHQS

