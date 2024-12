Video-Samuel Bateman को लड़कियों का अपहरण कर उन्हें $ex स्लेव बनाने के लिए हुई 50 साल की जेल

नई दिल्ली। अमेरिका के एरिजोना (Arizona) के बहुविवाही नेता, जिसकी 20 पत्नियां थीं, जिनमें से एक 9 साल की थी, जिसके लिए उसे 50 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। सैमुअल बेटमैन (Samuel Bateman) ने एक प्लानिंग के लिए दोषी होने की दलील दी, जिसमें वह लड़कियों का अपहरण करता था और उन्हें अपना सेक्स स्लेव बनाकर रखता था। बेटमैन (Bateman) की 18 साल से कम उम्र की 10 आध्यात्मिक पत्नियां थीं। धार्मिक नेता अपने पुरुष अनुयायियों को अपनी पत्नियां और बेटियां उसे देकर उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए मजबूर करता था। सीबीएस के अनुसार, बेटमैन अपने पीड़ितों के साथ बलात्कार करने के लिए एरिजोना, यूटा, कोलोराडो और नेब्रास्का राज्यों के बीच यात्रा करता था।

नीचे दिया गया वीडियो अगस्त 2022 में हुआ था, जब पुलिस को एक टिप मिली थी कि ट्रेलर से छोटी उंगलियां बाहर निकल रही हैं। जब पुलिस ने वाहन को रोका, तो उन्हें कई लड़कियां मिलीं, जिनमें से तीन की उम्र 11 से 14 साल के बीच थी। योजना में शामिल आठ बच्चों को AZ में पालक देखभाल में रखा गया था, लेकिन बाद में एक वयस्क “पत्नी” और बेटमैन की मदद से वे भाग निकले। सात व्यस्क पत्नियों पर भी “बच्चों को यौन क्रियाकलापों के लिए मजबूर करने” या जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया।

