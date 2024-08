Video Viral : अखिलेश का BJP पर अटैक, बोले-अरबों रुपयों से बनी नई संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम जब तक चल रहा है, तब तक क्यों न चलें पुरानी संसद

नई दिल्ली। देश के राजधानी दिल्ली में बुधवार शाम हुई बारिश ने सभी इलाकों के ड्रेनेज सिस्टम को फेल कर दिया। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, रफी मार्ग समेत दिल्ली की सभी मुख्य व अंदरूनी सड़कों व गलियों को पानी पानी कर दिया। कनॉट प्लेस, चांदनी चौक समेत सभी बाजार लबालब थे।

अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा-नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी। जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav) ने एक्स पर वीडियो के साथ पोस्ट लिखा कि इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी। जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों न फिर से पुरानी संसद चलें, कम-से-कम तब तक के लिए, जब तक अरबों रुपयों से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है।

कांग्रेस सांसद ने साझा किया वीडियो, बाहर पेपर लीकेज, अंदर वॉटर लीकेज

इसी बीच संसद की नई बिल्डिंग (New Parliament) की छत से टपकने का वीडियो ने पानी लीकेज का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में देख सकते हैं कि छत से पानी टपक रहा है। नीचे फर्श पर एक बकेट रखा है। पानी को फैलने से रोकने के लिए रखा गया है। तमिलनाडू की विरुधुनगर लोकसभा सीट (Tamil Nadu’s Virudhunagar Lok Sabha seat) से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर (Congress MP Manikam Tagore) ने साझा किया।

Paper leakage outside,

water leakage inside. The recent water leakage in the Parliament lobby used by the President highlights urgent weather resilience issues in the new building, just a year after completion.

Moving Adjournment motion on this issue in Loksabha. #Parliament pic.twitter.com/kNFJ9Ld21d

— Manickam Tagore .B🇮🇳மாணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) August 1, 2024