Video Viral : हैदराबाद में दिवाली पर गांधी जी की प्रतिमा का अपमान, लोगों ने सुनाई खरी-खोटी

हैदराबाद। तेलंगाना (Telangana) की राजधानी हैदराबाद (Hyderabad) में दिवाली (Diwali) के मौके पर महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की प्रतिमा का अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बता दें कि एक बच्चे की तरफ से गांधी जी प्रतिमा के मुंह में पटाखे रखकर जलाए गए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने पर विचार कर रही है।

Request @CVAnandIPS garu to kindly take suo motu action on this indecent act with Gandhi ji's statue in Bowenpally Police Station Limits, Cantonment.

It has become a fashion to insult the Father of this Nation. pic.twitter.com/YqARsXpMid

— Krishank (@Krishank_BRS) November 3, 2024