Vijay diwas: 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आज के ही दिन भारतीय जंबाजों के सामने टेके थे घुटने, रक्षामंत्री ने साझा की तस्वीर

Vijay diwas: भारतीय सेना के जंबाजों ने आज के ही दिन 1971 में बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान के जुल्मों से मुक्ति दिलाई थी। आज उस स्वर्णिम पल के 50 साल पूरे हो गए। हर साल की तरह इस बार भी देशभर में विजय दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने गुरुवार को कहा कि आज भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है।

On the occasion of ‘Swarnim Vijay Diwas’ we remember the courage and sacrifice of our armed forces during the 1971 war.

The 1971 war is the golden chapter in India’s military history. We are proud of our armed forces and their achievements.

