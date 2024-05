Viral : सेना से रिटायर डॉग ‘मेरू’ ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच से घर पहुंचा,देखें तस्वीरें

मेरठ : समाज में किसी खास तरह का योगदान देने पर मिलने वाला सम्मान किसी में भेदभाव नहीं करता, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर। हाल ही में भारतीय सेना (Indian Army) से सेवानिवृत्त डॉग ‘मेरू’ (Army Dog Meru) सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि इस डॉग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें लोग उसका पोस्ट रिटायरमेंट सम्मान देखकर हैरान हैं। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सेना का डॉग ‘मेरू’ (Army Dog Meru) मेरठ में रिटायरमेंट होम तक जाने के लिए फर्स्ट एसी कोच (AC First Class) में सफर कर रहा है।

हाल ही में 22 आर्मी डॉग यूनिट (22 Army Dog Unit) का आर्मी डॉग मेरू (Army Dog Meru) अपनी रिटायरमेंट यात्रा की वजह से मशहूर हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में मेरू को रिटायरमेंट के बाद ट्रेन में फर्स्ट एसी कोच में आरामदेह रूप से सफर करता देखा जा रहा है। 9 साल का मेरू एक वफादार ट्रैकर डॉग (Faithful Tracker Dog) के रूप में समर्पित अपने करियर के बाद अब रिटायर हो चुका है। सोशल मीडिया पर इसकी रिटायरमेंट होम तक की यात्रा की कई तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं, जो लोगों को हैरान कर रही हैं।

Army Tracker Dog Meru from the 22 Army Dog Unit boarded a train to Meerut on retirement. He will spend the rest of his days at the Dogs Retirement Home at the Remount and Veterinary Corps (RVC) Center.

He is travelling AC first class. The Ministry of Defence recently permitted… pic.twitter.com/wy4mcXdDyA

