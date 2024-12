Viral Video : एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल ने पूनम पांडे के साथ की गंदी हरकत, कैमरे के सामने उड़ीं ‘इज्जत की धज्जियां,आपका भी खुला रह जाएगा मुंह

मुंबई। अभिनेत्री पूनम पांडेय (Poonam Pandey) अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में बनी रहती है। एक्ट्रेस की बोल्ड फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल होती है। हाल ही में पूनम पांडेय (Poonam Pandey) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ऊप्स मोमेंट का शिकार हो गई है। अब इस वीडियो को देखने के बाद लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। बता दें ये वीडियो दिव्या अग्रवाल की बर्थडे पार्टी (Divya Agarwal’s birthday party) का है।

Poonam Pandey & Divya Agarwal, Smiling, Laughing, and Spreading Joy at the Birthday Party! 🎉💫 pic.twitter.com/RO2cxrcxI4

— Buzzzooka Spotting (@Buzzz_spotting) December 11, 2024