VIRAL VIDEO: विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए 132 फुट बर्फीले पानी में शख्स ने लगा दी छलांग

New world record by jumping into icy water: हाल ही में एक आदमी ने 132 फुट बर्फीले पानी में छलांग लगा दी और इस प्रक्रिया में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया! कूदने वाले की पहचान केन स्टॉर्नस के रूप में की गई है, जो सोशल मीडिया में एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, उन्होंने 132 फीट (लगभग 40 मीटर) ठंडे पानी में सफलतापूर्वक छलांग लगाकर और जीवित बाहर निकलकर असंभव लगने वाली उपलब्धि हासिल की है।

बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया जो वायरल हो गया है। लोकप्रिय नॉर्वेजियन साहसी ने कैप्शन में लिखा, “नया विश्व रिकॉर्ड! 40.5 मी / 132 फीट। एक बार फिर हम डेथडाइव विश्व रिकॉर्ड को वापस नॉर्वे ले जाते हैं जहां यह है। यह तो पागलपन था!” स्टॉर्नस ने उस टीम को भी धन्यवाद दिया जिसने उन्हें यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की। उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा, “ऐसा करने के लिए नॉर्डफजॉर्डैक्टिव को धन्यवाद, आप लोगों के बिना यह अभी भी मेरे दिमाग में एक विचार ही बनकर रह जाएगा।”

केन स्टॉर्नस ने बेहद ठंडे तापमान और संभावित जीवन-घातक जोखिमों को चुनौती देते हुए दिल थाम देने वाली छलांग लगाई। महज तीन दिन पहले अपलोड की गई केन स्टोर्न्स की पोस्ट को अब तक 3,037,436 लाइक्स मिल चुके हैं। और नेटिज़न्स उत्साहवर्धक टिप्पणियाँ लेकर आए हैं।



