Viral Video: गुजरात में शिवलिंंग का अभिषेक करते समय शख्स को आया हार्ट अटैक, मौत

सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो गुजरात के वलसाड जिले का बताया जा रहा है। यहां मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने के दौरान एक शख्स अचानक बेसुध होकर गिर गया। इस दौरान मंदिर परिसर में लोगो ने उसे सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यय पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

19 Nov 24 : A person died of a #heartattack2024 💉 in a temple in Valsad district of Gujarat. He was sitting in the temple premises & praying. Then suddenly he fell down. People tried to save him by giving CPR, but failed.#ChipShot #LuciferShotWorking https://t.co/OSrIci89xb pic.twitter.com/n2UrrpTQTy

