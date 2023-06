Viral Video: राफ्टिंग के दौरान चप्पू से मारपीट करने लगे लोग, फिर हुआ कुछ ऐसा ...

Viral Video: इस वीडियो में कुछ लोग गंगा नदी में लड़ते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वायरल हो रहा ये वीडियो उत्तराखंड के ऋषिकेश का है, जहां रिवर राफ्टिंग के दौरान अचानक पर्यटकों के बीच मारपीट होने लगी। ऐसे में लोग एक दूसरे पर चप्पू से ही हमला करते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है।

हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसमें कुछ लोग रिवर राफ्टिंग के दौरान आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं।सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह गंगा में रिवर राफ्टिंग के दौरान कुछ पर्यटक आपस में बहस करते-करते एक दूसरे को चप्पुओं से मारने लगे।

Uttarakhand | A violent scuffle broke out among rafters during river rafting in Rishikesh, yesterday. On the incident, SP Tehri Garhwal, Navneet Bhullar said that the police are investigating the incident after which a case will also be registered in this matter. pic.twitter.com/dRAs4MiUB9

